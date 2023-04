Buon compleanno Vespa. “Non è una cena qualunque, è entrata nella storia”

Pontedera, 24 aprile 2023 – Orgoglio pontederese e mito mondiale, ieri la Vespa ha festeggiato 77 anni di vita e lo ha fatto in una Pontedera vestita a festa con tanti eventi ed iniziative. A partire dal 74esimo Congresso Nazionale del Vespa Club Italia nella cornice del Teatro Era che ieri mattina ha visto la partecipazione di circa 500 persone da tutto il Paese.

"La vostra presenza qua sta a significare per noi un valore importante – ha detto il sindaco Matteo Franconi ieri mattina durante il congresso – insieme al Vespa Club, insieme ad Eugenio Leone, in questi anni abbiamo cercato di collegare ancora di più Vespa alla nostra città. Quella di ieri sera può sembrare una cena qualunque, ma ve lo dico da sindaco, è la prima volta nella storia di questa città che cittadini non dipendenti entrano in quell’ambiente (la mensa Piaggio, ndr). In questi anni con la proprietà percorsi ne abbiamo fatti tanti ma tutto viene se c’è un grande movimento con la presenza dei vespisti, di iniziative ed oggi il congresso».

Quindi la consegna di una targa ricordo a Christa Solbach, grande organizzatrice di eventi e detta la «mamma della Vespa», a cui nel 2003 l’ex sindaco Marconcini consegnò la cittadinanza onoraria per quanto fatto per il mito a due ruote. E nel frattempo in città oltre 250 Vespa provenienti da tutta Italia, ma è stato accolto anche il presidente del Vespa Club Iran, uscito dal suo Paese con un permesso speciale, sfrecciavano per le vie di Pontedera, passando anche dal corso e piazza Cavour fino ad arrivare a Pisa, con una sosta nel luogo dove un mese e mezzo perse la vita il concittadino e vespista Andrea Lanini. E ancora, in piazza del mercato, il rombo dei motori si son fatti sentire per tutto il giorno con l’Expo Motori e le esibizioni del Moto Club con le prove di Minienduro. «Voglio ringraziare tutto il Vespa Club Pontedera per l’organizzazione – ha detto Eugenio Leone, coordinatore degli eventi – ma anche il Crec Piaggio per le foto e l’Associazione Nazionale Polizia per il supporto».