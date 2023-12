Vespa chi legge. Lo sprint finale

Ultimo appuntamento in cartellone del ‘Vespa chi legge 2023’ quello di venerdì 15 dicembre alle 21 all’auditorium museo Piaggio con lo scrittore Giampaolo Simi, autore di "Il cliente di riguardo" (Sellerio, 2023). Presentazione del libro a cura dell’autore e di Valentina Filidei. Nel miglior romanzo della serie, come in una spy story, Corb, il protagonista, gioca su più tavoli, indaga e acquisisce informazioni, disinnesca pericoli, manipola amici e nemici, e a ogni interlocutore racconta la bugia adatta, tutto pur di proteggere suo figlio e salvare Nora e la Fondazione.