Vespa chi legge, il giorno delle premiazioni

PONTEDERA

Domani, alle 17.30, si svolgerà nell’auditorium del museo Piaggio la premiazione del concorso letterario Vespa chi scrive 2023, organizzato dalla Fondazione Piaggio con la scuola Carver. Il concorso si affianca al festival Letterario Vespa chi legge, di cui verrà presentato il cartellone 2023. Entrambi gli eventi nascono infatti dal desiderio di Fondazione Piaggio di diffondere il mito della Vespa e di veicolarlo e rafforzarlo anche attraverso una grande passione per la lettura e la scrittura. Tema dell’edizione 2023 del concorso è il viaggio, inteso come fuga, evasione o momento di libertà, momento di rottura delle regole e della routine. Un argomento che ha saputo stimolare una grande partecipazione: i racconti pervenuti sono stati infatti più di cento. Tra questi, la giuria presieduta dallo scrittore Marco Malvaldi, ha selezionato i 35 più meritevoli, che sono entrati a far parte di un libro-antologia, che sarà presentato al pubblico. A essere premiati saranno i migliori dieci racconti e i primi tre si aggiudicheranno ,oltre che un attestato, i seguenti premi: al primo classificato, 500 euro e 3 mesi di corsi Carver, al secondo 350 euro e 2 mesi di corsi Carver, al terzo 200 euro e un mese di corso Carver.