Verso le regionali: "La mia candidatura vicina alle persone"

CASTELFRANCO

"Mi candido per portare in Regione una politica vicina alle persone, concreta e partecipata. La mia esperienza di sindaco mi ha insegnato che la politica ha senso solo se resta tra la gente. È questo il bagaglio che porto con me in questa nuova sfida". Sono le parole di Gabriele Toti, 49 anni, ex sindaco di Castelfranco e ora funzionario del Comune di Fucecchio dopo aver lavorato al Comune di Milano e a Carmignano, candidato alla Regione nella lista del Partito Democratico in provincia di Pisa. Toti lavorerà per una "sanità vicina, con più medici e servizi sul territorio, Case della Salute realmente operative, Punti di intervento rapido per alleggerire la pressione degli accessi al pronto soccorso" e porrà una "forte attenzione al lavoro, penso in particolare al Distretto di Santa Croce, dignità, con sostegni a famiglie, imprese, artigiani e professionisti, e investimenti in edilizia pubblica per dare stabilità abitativa". E poi "welfare per le famiglie, consolidando l’esperienza dei nidi gratis, garantendo libri scolastici gratuiti e rendendo più accessibili le attività dei centri estivi nel periodo di chiusira delle attività didattiche, rafforzamento dell’aeroporto di Pisa, raddoppio della ferrovia Pisa–Livorno–Firenze e miglioramento della FiPiLi". Per ambiente e sicurezza Gabriele Toti pensa alla "tutela del parco di San Rossore e dell’Arno, manutenzione del reticolo idraulico, gestione pubblica dell’acqua, sviluppo delle energie rinnovabili e una distribuzione equilibrata degli impianti di trattamento dei rifiuti". "Voglio rappresentare tutta la provincia di Pisa – conclude Toti – dal Valdarno alla Valdera, dalla Valdicecina alle colline pisane, dall’area pisana alla città di Pisa. È una provincia bellissima, con enormi potenzialità da sviluppare. Lo farò con lo spirito del sindaco". Domenica pomeriggio Toti ha inaugurato il suo primo comitato elettorale insieme ad Alessandra Nardini. E’ a Montopoli, sulla statale Tosco Romagnola, che attraversa la frazione di San Romano, "per dialogare con le persone, raccogliere idee e costruire insieme risposte concrete ai bisogni della nostra comunità".