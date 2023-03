Verso le elezioni Il centrosinistra alle primarie

Entra nel vivo la campagna elettorale a Montecatini Val di Cecina. Si comincia dalle primarie del centrosinistra. Il candidato, l’attuale vicesindaco Alberto Fiorini, rende noto il suo calendario di appuntamenti in vista del primo test elettorale. Lunedì 13 marzo alle 21 sarà alla ex scuola elementare di Guardistallo a Casino di Terra, martedì 14 alle 18.30 apericena al circolo Anspi a Querceto, giovedì 16 alle 18 a Montecatini Val di Cecina e venerdì 17 alle 21 al circolo Solvay a Ponteginori. Le primarie del centrosinistra si terranno domenica 19 marzo. A sfidare Fiorini sarà Nadia Giannelli Bertini, classe ’59, pensionata, ex insegnante ed ex dipendente del comune di Volterra.