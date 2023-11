Verso le elezioni +Europa si presenta

PONTEDERA

Si iniziano a scoprire le carte tra le forze politiche pontederesi in vista delle prossime elezioni amministrative del 2024. Mentre il centrosinistra si muove compatto attorno alla figura dell’attuale sindaco Matteo Franconi ed il centrodestra si prepara a comunicare il nome di colui o colei che correrà per il ruolo di prossimo sindaco di Pontedera, anche gli altri movimenti, liste e partiti cominciano a presentarsi. È il caso di +Europa Pontedera che sabato pomeriggio alle ore 16 si presenterà al ristorante NewYorkino di piazza Curtatone, tenendo nell’occasione il proprio congresso fondatore. "In vista delle elezioni amministrative della prossima primavera e per potenziare ed estendere la sua attività politica a Pontedera e in Valdera, la coordinazione regionale di Più Europa annuncia la costituzione del nuovo gruppo +Europa Pontedera" annunciano Federico Eligi, coordinatore regionale di +Europa, e David Garzella, portavoce per Pontedera e la Valdera del gruppo +Europa-area pisana. "Verso un nuovo polo liberaldemocratico e riformista" questo l’obiettivo che si sono dati i rappresentanti del partito di orientamento europeista e liberale che vede in Emma Bonino il ruolo di leader nazionale.

"La costituzione del gruppo Più Europa Pontedera – spiegano i rappresentanti – rappresenta un passo significativo nella presenza sul territorio di forze politiche nazionali che rappresentino sempre di più le istanze dei cittadini nei problemi e nelle tematiche locali".

l.b.