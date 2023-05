Verso le elezioni 2024 "Volterra cambi marcia Troppi errori commessi servono investimenti"

di Ilenia Pistolesi

Dopo l’intervista a Roberta Benini di ‘Per Volterra’, è il momento dell’analisi sviscerata da Paolo Moschi, il leader di Uniti per Volterra, sulla nuova alleanza civica dopo la grande frattura che si è aperta durante l’ultima giunta Buselli che portò alla scissione in due compagini per le elezioni 2019. Ora il civismo si ricompatta sotto un’unica egida e prepara il perimetro per le amministrative 2024. Fu proprio il clamoroso divorzio fra l’ex sindaco Marco Buselli e l’allora assessore Paolo Moschi a scatenare la scissione e portare la compagine civica a formare due distinte liste per le amministrative 2019.

Paolo Moschi, a capo di Uniti per Volterra, da dove nasce il progetto di risanare quella rottura che si era spalancata in seno alla lista civica, portando lei e Benini a candidarsi sindaco con liste diverse alle ultime amministrative?

"Il progetto di ricucire la ferita avvenuta all’interno della lista civica nasce pochi giorni dopo le elezioni del 2019. Sinceramente, noi la divisione l’abbiamo più subita che voluta, ed è forse per questo che non abbiamo avuto problemi a confrontarci e a lavorare insieme a Roberta Benini e con il nuovo gruppo dirigente dell’altra lista. Oggi, dopo 4 anni, possiamo dire che l’intesa c’è, e questo è fondamentale". Qual è il contesto in cui si sposano le idee delle due liste civiche?

"Il territorio comune è proprio Volterra, e forse anche qui si può leggere quanto riemerga il passato civico che ci lega. In consiglio comunale spontaneamente abbiamo iniziato a portare praticamente ordini del giorno simili o identici, e questo dice tutto. Esiste, in sinergia, quella voglia e quel sentimento di lavorare affinché Volterra rinasca".

In che senso?

"Mi spiego meglio: noi non siamo contenti che la città sia scesa oggi sotto i 10 mila abitanti, e vogliamo invertire questo trend, a differenza dell’attuale compagine che governa la città. Forse è anche questa una particolarità che ci distingue dai partiti: a noi non interessa gestire il potere o l’esistente, ma vogliamo migliorare le cose e aggiungerne delle nuove. E quando si parla di potere, in Toscana, il riferimento non può che andare da una parte ben precisa, che qui ha delle colpe più che evidenti, e che qui non ha mai fatto i conti con gli errori del passato".

Che cosa propone?

"Volterra ha un disperato bisogno di infrastrutture, lavoro, personale sanitario, parcheggi. Cose non impossibili, ma evidentemente non nelle corde di chi oggi governa la città".

Ci sono già nomi che circolano nel vostro ambiente per la papabile o il papabile candidato alle amministrative 2024? Chi sarà il candidato?

"La forza del civismo è nella squadra, non nel singolo. Non importa chi sarà il candidato, perché sarà una persona di sintesi che rappresenterà tutti, ma soprattutto rappresenterà il programma che stiamo elaborando. Si tratta di un progetto ambizioso, in grado di risollevare Volterra. Pochi ma sostanziali punti in grado di fare la differenza. E’ ancora presto: l’importante è costruire al meglio la squadra per Volterra".