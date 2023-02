Verso il voto, il valzer dei nomi Pala: "Potrei scendere in campo"

MONTECATINI VALDICECINA

Mancano pochi mesi al rinnovo del consiglio comunale, ma nessuna certezza spunta fuori per i candidati a sindaco. Dal Pd e dal centrosinistra, passando dal centrodestra, affiorano tante nebuolose. Rose di nomi che si rincorrono e poi fanno dietrofront: a Montecatini Valdicecina, campanile che è chiamato alle urne, regna ancora un clima di incertezza. Partiamo dal Pd e dal centrosinistra, che ha sempre governato il municipio, e con l’attuale sindaco Sandro Cerri che non potrà ricandidarsi perché già al terzo mandato: intanto vi sarebbe la prima illutre defezione, quella della consigliera comunale Margherita Pala (nella foto), fresca di rottura con l’amministrazione comunale di cui faceva parte perché in antitesi con le posizioni prese dalla maggioranza rispetto alla gestione della chiusura temporanea della scuola media. Pala, nella maggioranza da più di un mandato, sempre a fianco dell’ex alleato Cerri, è stata, prima del divorzio dagli ex alleati, la candidata in pole position per il Pd. "Al momento – dichiara la consigliera comunale – ho accantonato l’idea. Difficile prendere una decisione adesso. Mi prendo una breve pausa di rilfessione, ma non escludo di scendere in campo nelle prossime settimane". In attesa delle decisioni della consigliera Pala, nel Pd si fa strada il nome di Alberto Fiorini, attuale vicesindaco, mentre viene stroncato ogni rumors sulla candidatura di Davide Yuri Bettini (Pd), assessore a Volterra e da pochi giorni anche vicesindaco.

"Non mi candido a sindaco a Montecatini – dice Bettini – con una doverosa premessa: il mio nome non era stato ufficializzato". Dall’altro fronte, il nome che emerge è quello di Francesco Auriemma, 50enne, carabiniere, molto attivo nel volontariato, che sarebbe pronto a candidarsi sostenuto da una lista civica. "E’ un’ipotesi – puntualizza – che sto valutando, anche perché sono stato chiamato in causa da molti cittadini in virtù del mio impegno nel volontariato e per la valorizzazione del paese".

I.P.