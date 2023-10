Verso il voto. I mal di pancia e i dubbi del Pd

Il confronto è in corso. Avviene nei circoli. Tra gli iscritti. Per poi approdare, come fase finale, in assemblea comunale per il varo definitivo. E’ un dibattito interno profondo e attento, quello del Pd in vista della prossime elezioni amministrative del 2024. Le ragioni sono chiare e semplici: per la prima volta dal dopoguerra ad oggi, anche sotto al Rocca, il centrosinistra ha i numeri contro. E, mai come alle prossime elezioni, l’attuale maggioranza rischia di consegnare la guida della città e di un comune da 30mila abitanti, alle attuali forze di opposizione. Il Pd s’interroga su quali scelte mettere in atto. Simone Giglioli, attuale sindaco in carica, ha già detto da mesi che è pronto per il secondo mandato. Ma il Pd è pronto ad affidargli il timone per affrontare le urne più pericolose della storia locale? Il rebus è tutto qui. Questa la domanda chiave attorno al quale le varie anime del partito stanno dibattendo. Anzi, hanno chiesto di dibattersi. Perché inizialmente ogni nodo doveva essere sciolto già nel settembre scorso. Invece è stato tutto posticipato per prendere tempo e lasciare spazi alle riflessioni. Che sono in corso, a tutto campo, e vedono il contributo, appunto, dei circoli, ma anche degli intellettuali iscritti e vicini ai Dem. Il tutto mentre il centrodestra sta lavorando alla propria candidatura in maniera unitaria: il candidato sindaco sarà espressione di Forza Italia, lega e Fratelli d’Italia. Il Pd deve ancor sciogliere il nodo delle alleanze, a partire dalla possibile intesa con Italia Viva che in consiglio comunale ha un consigliere. CambiaMenti, presumibilmente – anche in quanto opposizione più agguerrita, ma comunque lontana dalle idee del centro destra – correrà da sola.

C.B.