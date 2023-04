Verso il voto del 2024 Buselli non si ricandiderà "Meglio continuare a lottare dal basso"

di Ilenia Pistolesi

Manca ancora un anno, ma sul colle etrusco gli animi da campagna elettorale già sono in fermento. Uniti per Volterra e Per Volterra, le due liste civiche che nel 2019 si presentarono agli elettori con due distinte compagini, hanno siglato un fresco accordo che riunisce il mondo civico in un unico raggruppamento per le amministrative 2024. Abbiamo chiesto un parere all’ex sindaco Marco Buselli, fra i ‘padri’ della lista civica.

Buselli quale sarà la sua posizione in vista delle elezioni?

"Non mi ricandido, anche se devo dire che mi fa molto piacere l’apprezzamento che sto ricevendo tra le persone che incontro per strada. Il pensiero di aver lasciato, generalmente, un buon ricordo, mi ripaga di tutti i momenti difficili".

Insomma, per l’ex sindaco che nel 2019 è tornato a indossare il camice da infermiere, non si profila una candidatura alle prossime elezioni. Ma qual è il pensiero riguardo all’alleanza civica, ricostruita dopo la frattura che portò nel 2019 a due diversi schieramenti?

"Non ho più rinnovato la tessera della lista civica da qualche anno per due motivi. La nascita di Per Volterra, un anno e mezzo prima delle elezioni del 2019, non è certo frutto di personalismi, che sarebbero facilmente superabili, ma di un problema politico irrisolto. Tutti firmarono, meno uno, che la lista civica non avrebbe dovuto avere interferenze politiche, da chicchessia. Evidentemente oggi hanno superato questo problema. Come, non lo so. So solo che la riprova la ebbi con le successive elezioni regionali, dove il “contenitore” Toscana civica, che raccoglieva esperienze civiche, è stato di fatto consegnato al centrodestra…"

Il secondo motivo?

"Riguarda la cardiologia. Per me le esperienze civiche non sono un mezzo, ma segni tangibili di come si possa concretamente fare politica dal basso. Una politica come servizio e non come esercizio del potere. Per questo penso si possa far politica anche fuori dai partiti e fuori dal palazzo. Meglio continuare a lottare dal basso, come abbiamo sempre fatto. Spero che gli errori vengano riconosciuti per chi invece sta nell’agone politico, non certo per dar ragione alla nostra associazione Sos Volterra, ma perché così si possa evitare di ripeterli. Volterra non se lo può permettere".