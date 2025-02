Verso gli 80 anni dalla Liberazione: "Tra libri, dibattiti e riflessioni"

Un programma impotante, di alto profilo, quello dell’Anpi San Miniato in vista degli 80 anni dalla Liberazione. Il presidente Delio Fiordispina, che introdurrà tutte le iniziative, dice: "Siamo orgogliosi di iniziare questo anno con la presentazione di libri di grande qualità, e con patrocinio del Comune di San Miniato, con il quale stiamo definendo un programma per tutto l’anno". Il via il 21 febbraio alle 18 presso nella Sala "Gabbriello Bertini" alla Casa Culturale con il libro di Federico Fubini "L’oro e la patria", storia di Niccolò Introna, eroe dimenticato. Dialogherà con l’autore, Alessandro Frosini, già dirigente dell’istituto tecnico Carlo Cattaneo, Ambassador di Avanguardie Educative, molto conosciuto ed apprezzato nella nostra città per la cultura e l’impegno. Il 1 marzo alle 18 sempre alla Casa Culturale, ci sarà Bruno Maida, professore di Storia contemporanea presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Torino e specializzato in Storia dell’Infanzia che presenterà il suo primo romanzo "Se mi prendi per mano, tra avventura e riflessione, attraverso l’Italia delle deportazioni e della Resistenza". E poi tanti altri appuntamenti.