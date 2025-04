Verde da adottare: "In cambio sconti sulla Tari"

Chi adotta il verde pubblico avrà sconti. Se è un privato sulla Tari. Imprese e associazioni saranno ricambiate in pubblicità. È stato approvato il regolamento per l’adozione delle aree a verde pubblico. Un regolamento che concede la possibilità a tutti di prendersi cura di spazi verdi pubblici attraverso opere di manutenzione, riqualificazione e anche donazione di elementi di arredo urbano.

"È un nuovo ed importante regolamento di cui il nostro Comune non era dotato, che come amministrazione abbiamo fortemente voluto - spiega l’assessore all’ambiente Enrico Fatticcioni - uno strumento che mira ad un miglioramento ambientale e ad un maggior decoro, fondamentali aspetti per un territorio come il nostro a vocazione turistica. Lo riteniamo un significativo passo in avanti, un virtuoso percorso di collaborazione fra pubblico e privato tendente a sviluppare senso di appartenenza e coinvolgimento nella cura del patrimonio comunale". "Abbiamo voluto - aggiunge l’assessore al decoro Rossana Sordi - renderlo più esteso possibile dando la possibilità di fare richiesta ai soggetti più disparati: attività commerciali, imprese, associazioni e anche privati cittadini in forma singola o associata".

Poi, appunto, ci sono gli incentivi. Le adozioni inoltre avranno l’ulteriore obiettivo di alleggerire le risorse comunali destinate alle manutenzioni, consentendo così di ottimizzare l’ attività sul territorio. Il regolamento prevede la stipula di una convenzione della durata iniziale di 5 anni, rinnovabile di 2 anni in 2 anni. Presto sarà noto l’elenco delle aree verdi adottali.