Verbella, è scontro totale Lambertucci: ’Mediazione’

SANTA CROCE

Verbella, quartiere di Santa Croce, al centro da giorni di una polemica di alcuni residenti che, tra le altre cose, hanno dichiarato di volersi accollare loro le spese per le telecamere di videosorveglianza del parco-giardino perché, a loro dire, la zona sarebbe al centro di situazioni di degrado, spaccio e microcriminalità, abbandono indiscriminato di rifiuti. La sindaca Giulia Deidda nei giorni scorsi ha detto che la questione è più complicata di come sembra. Non sarebbe chiaro se il parco-giardino in questione sia pubblico o privato. In questo dubbio, comunque, il Comune effettua la manutenzione straordinaria dell’area, taglio dell’erba. Stando così le cose, e cioè la volontà dei cittadini di comprarsi e installare le telecamere di videosorveglianza, il Comune ripenserebbe a qualsiasi intervento pubblico nella zona. Interviene Alessandro Lambertucci, capogruppo della minoranza Per un’altra Santa Croce: "Vedo del disagio in questa vicenda che, visto le premesse, sembra destinata a rimanere irrisolta". "Da una parte cittadini delusi delle sorte del proprio quartiere abbandonato al degrado e allo spaccio e dall’altra la risposta del sindaco che, francamente, mi sembra inappropriata e utile solo ad alimentare ulteriormente lo scontro – le parole di Lambertucci – Per questo auspico l’opportunitá di poter raggiungere una mediazione, magari promuovendo un incontro pubblico proprio all’interno del parco di Verbella tra rappresentanti dell’amministrazione e cittadini residenti. Credo che dal dialogo e dal confronto, quando c’è la comune volontá di risolvere i problemi, una soluzione possa sempre emergere. Per quel che mi riguarda rimango a disposizione delle parti, qualora queste lo ritenessero necessario o utile, per gestire o moderare una mediazione pubblica".