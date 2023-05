Ventottenne in fin di vita Perde il controllo della moto e si schianta contro un muro

Preghiere e speranza. La comunità di Castelfranco sta vivendo ore di attesa per la vita di un giovane di poco più di 28 anni che lunedì sera poco prima delle 20,30 è rimasto coinvolto in un terribile incidente con la moto sulla strada provinciale Romanina, nel comune di Montopoli. Il giovane – R.G. le iniziali del nome e del cognome – è ricoverato in prognosi riservata e in condizioni disperate all’ospedale Cisanello di Pisa dove è stato sottoposti a intervento chirurgico nella notte. I medici non hanno dato molte speranze ai familiari del ragazzo. Ma l’età giovane, la fibra forte e il trascorrere delle ore sono segnali di conforto e speranza.

L’incidente, come detto, è successo poco prima delle 20,30 sulla Romanina, nel tratto più vicino all’incrocio con via Vittime dei Caduti nei Lager. Il ventottenne era in sella alla sua moto e stava rientrando a casa, a Castelfranco, dove abita da tempo e dove fa parte di varie realtà associative. Probabilmente a causa dell’asfalto bagnato dalla pioggia, R.G. ha perso il controllo della moto ed è caduto, andando a sbattare per terra e nel muro di cinta di una delle abitazioni. La moto ha scarrocciato per diversi metri. Sull’asfalto si notano ancora i segnali. Nell’incidente non vi sarebbe coinvolti altri veicoli, stando anche ad alcune testimonianze riscontrate dai carabinieri della stazione di San Romano e della compagnia di San Miniato intervenuti per i rilievi.

Il ventottenne è stato stabilizzato sul posto dai sanitari del 118 e poi trasferito in ambulanza al Dea (Dipartimento emergenza) del policlinico di Cisanello. La sua vita è appesa a un filo. E a quel filo, con la speranza e le preghiere, in tanti stanno tenendo aggrappato il giovane.

g.n.