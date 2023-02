"Ventitre telefonate per disdire l’esame. E non ci sono riuscita"

Nessuna risposta dall’altro capo del telefono per giorni interni, e ecco che salta lo screening del pap test. E’ una sorta di Odissea toccata a Alessandra Massei, insegnante residente a Lavaiano che, nonosante ogni sforzo e una sfilza incredibile di telefonate al numero di riferimento per i pap test, non è riuscita a rimandare l’appuntamento che era stato fissato agli ambulatori di via Fleming a Pontedera. Una Via Crucis per riuscire a intercettare qualcuno al numero impresso nella lettera che la Asl ha inviato a casa con data e orario dello screening, che si sarebbe dovuto svolgere lo scorso venerdì in tardo pomeriggio. "Ho deciso di raccontare questa storia perché non accada a altre donne - dice Alessandra – non mettendo l’utente in condizioni di parlare con qualcuno dell’ospedale per rimandare l’esame, vien da sé che la persona sia costretta a fare lo screening privatamente. E non tutte le donne possono permettersi di spendere 150 euro per una visita privata". Nella lettera della Asl, che per questa tipologia di screening arriva direttamente a casa con l’appuntamento già segnato (luogo, orario e giorno), vi è un numero di telefono da contattare. Lo stesso che l’insegnante ha provato a chiamare.

"E’ possibile contattare il numero, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12. Ebbene, risponde in continuazione una voce registrata che spiega di richiamare dopo cinque minuti. Passato questo breve lasso di tempo – continua l’insegnante – risponde nuovamente la stessa voce registrata. La mattina dello scorso venerdì ho provato 6 volte a chiamare per disdire l’appuntamento, nei giorni scorsi, dato che la mattina sono a scuola a lavorare, è stata mia suocera a provare a contattare qualcuno. Risultato? Ben 23 telefonate, e sempre la stessa segreteria telefonica. Dal momento che c’è questa oppurtunità, gratuita, di far uno screening che è fondamentale per la prevenzione dei tumori, il sistema deve funzionare. Le donne non possono prendere ore al lavoro per telefonare".

Neppure agli ambulatori di via Fleming la situazione si è sbloccata. "Sono andata direttamente alla struttura in via Fleming. Un medico mi ha risposto che non era possibile neppure disdirlo di persona, ma solo telefonicamente, perché le liste di questo screening dipendono da Pisa. Ad oggi, quindi, non sono ancora riuscita a prendere un nuovo appuntamento e disdire quello dato dalla Asl".

Ilenia Pistolesi