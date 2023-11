Vendita ex manicomio, passi in avanti. Il Comune vincola il centro Lombroso

VOLTERRA

I passi, della trattativa, seppur stretti nelle selve di dedali burocratici, marciano nella direzione di un accordo per la vendita di una porzione del complesso ex manicomiale di Poggio alle Croci. Padiglioni Ferri, Charcot e Maragliano: il futuro di questi vecchi edifici passa anche dall’arrivo dell’ultimo parere vincolante, quello giunto dal ministero della cultura, quindi dalla soprintendenza, che ha dato via libera alla vendita dei 3 stabili dell’ex manicomio a un imprenditore toscano che ha tutta l’intenzione di riqualificare il complesso che, se l’operazione dovesse concludersi positivamente, avrà un timbro culturale e di formazione. Intanto il Comune apparecchia una delibera di giunta per dare corso a una revisione del protocollo di intesa siglato con la Asl nel 2020, grazie al quale la gestione di Poggio alle Croci passava nell’egida di Palazzo dei Priori. In sostanza, proprio in virtù delle fasi in atto per la vendita di una parte dell’ex manicomio, la giunta intende rivedere gli accordi con la proprietaria, l’azienda sanitaria, affinché il centro di documentazione Lombroso, che culla anche una parte dei graffiti di Fernando Oreste Nannetti, rientri ancora nella sfera di azione del Comune a livello di gestione e di visite guidate. Il valore dell’intera operazione di vendita ammonta a quasi 7 milioni di euro e si è concretizzata, come prima fase, da un atto della Asl Nord Ovest che ha aperto il negoziato di compravendita quasi un anno fa, dopo anni in cui i padiglioni in decadenza dell’ex ospedale psichiatrico si sono più volte schiantati nelle secche di aste andate deserte. E dopo il flop delle trattative con un magnate ango-indiano che, quasi dieci anni fa, voleva acquistare Poggio alle Croci per farne un resort di lusso.

Il compratore toscano interessato, per stringere l’accordo, si è rivolto alla stessa agenzia finanziaria di intermediazione cui già si era affidato il precedente compratore. Ma, in questa nuova prospettiva, non si tratta di appetiti stranieri per riqualificare Poggio alle Croci, ma di interessi tutti toscani.

I.P.