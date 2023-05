Veicoli elettrici Ecco la colonnina

Una solo infrastruttura per ricaricare veicoli elettrici, trasmettere contenuti multimediali e illuminare. Un impianto che utilizza gli standard di ricarica IEC 61851 con carica in Modo 3, adatto quindi per veicoli elettrici a due e quattro ruote. Ha due prese in corrente alternata di tipo 2 Mennekes da 22kW ciascuna che consentono la ricarica simultanea di due veicoli elettrici, auto o scooter. Tutto questo è Palina, la colonnina di ricarica firmata RePower attivata al parcheggio multipiano di Peccioli. Lo strumento di ricarica per veicoli elettrici è stato acquistato da Belvedere Spa e installato al parcheggio multipiano di viale Mazzini.

La Palina è già visibile sulla App di Repower (Recharge around) e sarà visibile anche sulla rete Intercharge, che è il maggior network a livello europeo. Per utilizzare lo strumento è necessario utilizzare la App da smartphone. Per agevolare la fruizione del servizio al piano 0 del parcheggio multipiano è stato installato un access point con una rete wifi libera da poter utilizzare per collegarsi alla rete e iniziare la ricarica del proprio veicolo. Per il Sistema Peccioli, è un altro importante intervento che va nella direzione della mobilità sostenibile.

Quindi arriva il punto di ricarica per veicoli elettrici. Il primo di altri sei totali che saranno attivati con la società Be Charge Srl di Milano, tra via Fontana a Peccioli (località Coop), parcheggio via Resistenza (di fronte all’asilo nido) e in piazza San Bartolo. Tre hub di ricarica, poi, sono previsti anche nelle frazioni: a Legoli in via di Mezzo, nel parcheggio di fronte ai lavatoi. A Ghizzano in via Mercatino nel parcheggio della Rsa e a Fabbrica in via di Mezzo al parcheggio vicino alla sede della Misericordia.