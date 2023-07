Vede i carabinieri e tenta la fuga Giovane trovato con la cocaina

Nei controlli antidroga dei carabinieri di Pontedera in zona stazione i militari hanno individuato un uomo con la droga e lo hanno denunciano in stato di libertà. E’ successo nelle prime ore della notte quando l’attenzione dei militari è caduta su uomo che si muoveva con fare sospetto. I militari si sono avvicinati per sottoporlo a controllo ed in quel momento l’uomo vistosi scoperto si è dato alla fuga a piedi nudi verso il centro. Dopo aver percosso alcune centinaia di metri è stato raggiunto e fermato; all’esito del controllo il 23enne tunisino, è stato trovato in possesso di quattro dosi di cocaina e una somma di denaro ritenuta provento dell’attività di spaccio. Dopo essere stato medicato al pronto soccorso dell’ospedale per escoriazioni riportate ai piedi durante la fuga. Da ui la denuncia per detenzione di droga a fini di spaccio.

C. B.