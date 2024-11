Vasto cordoglio per la morte di Franca Susini

Vasto cordoglio e amarezza in città e in tutta la zona per la morte di Franca Susini. La notizia è arrivata nella tarda mattinata di ieri ed ha raggiunto le tantissime persone che hanno avuto modo di conoscerla ed apprezzarla. Non solo i sanminiatesi, ma anche i tantissimi studenti che negli anni sono passati davanti alla sua cattedra. La signora Franca era un’insegnante di francese e per tanto tempo aveva svolto la sua docenza all’Itc Cattaneo di San Miniato. Era rimasta vedova da una manciata di mesi, da quanto, nel gennaio scorso, il marito Pier Giuseppe Leo era venuto a mancare a causa di malore improvviso che lo colse durante una conferenza. Leo, grande esperto d’arte e una carriera ai piani alti dell’ex Cassa di Risparmio di San Miniato, si era distinto anche per l’impegno in varie istituzioni cittadine. La signora Franca lascia il figlio Antonio.