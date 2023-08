Vasto cordoglio a Santa Croce per Marco Melai, attesa per l'autopsia

La casa di Marco Melai resta sotto sequestro. Almeno finché – si apprende - non ci saranno le risultanze medico legali dell’autopsia che è stata disposta sul cadavere dalla procura della Repubblica di Pisa. Approfondimenti ritenuti necessari per fare piena chiarezza dato che tracce di sangue sono state rilevate sullo stipite del portone da cui si accedeva all’appartamento – dove l’uomo viveva da solo – e lungo le scale. Il 77enne è stato trovato nella mattinata di giovedì da un’amica che andava a dargli una mano. Anche se non sono emersi segni di colluttazione o altri elementi che potrebbero far propendere verso il sospetto di una responsabilità di terzi nella morte di quest’uomo mite, molto conosciuto e stimato a Santa Croce. Un uomo a cui tutti volevano bene. L’ipotesi di un malore che lo ha colto mentre usciva dall’abitazione, o vi faceva rientro, resta dunque la più accreditata. Tuttavia, anche per la presenza di quelle macchie di sangue, è stato ritenuto necessario effettuare tutti gli accertamenti di rito e di legge.

Quando la signora ha ritrovato il corpo ed ha dato l’allarme sono stati immediati i soccorsi, ma il cuore di Melai aveva già cessato di battere. Sul posto si sono precitati anche i carabinieri della compagnia di San Miniato che stanno conducendo le indagini. Giovedì mattina in una manciata di minuti, a pochi metri dalle scale che conducono in Lungarno Tripoli, si è radunata una piccola folla di santacrocesi per capire cosa poteva essere accaduto ad un uomo molto buono e amico di tutti.

Marco Melai era un ragioniere in pensione, conosciutissimo anche per l’impegno nella Cuoiopelli, un amore tramandato dal padre che della compagine calcistica era stato anche dirigente. La notizia della sua morte ha destato vasto cordoglio in tutta Santa Croce. Melai lascia il fratello Massimo, noto commercialista, e due figlie.

Carlo Baroni