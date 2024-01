Variante, odissea frana: "I lavori ancora sono fermi. Ed era meglio un piano B"

LARI

La variante 46 di Lari fa ancora parlare. E sono ancora una volta i comunisti di “Per una svolta in Comune“ ad alimentare la polemica. "Avevamo compreso che i lavori per il ripristino della Variante 46 – si legge in una nota – sarebbero iniziati lo scorso mese di settembre. Evidentemente le aspettative sono state per l’ennesima volta disattese, perché la situazione è ancora la stessa. Anzi, le forti piogge cadute nel mese di novembre hanno causato nuovi piccoli cedimenti e frane che hanno messo in evidenza, qualora ce ne fosse stato bisogno, quanto il pericolo interessi sia la variante sia la strada a monte che costeggia il castello". La variante, lo ripetiamo per l’ennesima volta, è interessata ormai da alcuni decenni da una frana ed attualmente è utilizzata solo parzialmente. In più, per intervenire sulla strada e metterla in sicurezza oltreché renderla fruibile completamente la Provincia di Pisa, proprietaria della strada, ha già stanziato, grazie alla copertura del bando per la messa in sicurezza dei territori, 270mila euro.

"Pur senza essere stati mai ascoltati – si legge ancora nella nota – siamo convinti che la soluzione migliore sia quella di allontanarsi dalla zona franosa realizzando un viadotto a terra che dal cimitero porti nei pressi dell’attuale distributore. In questo modo avremmo realizzato un tratto di strada nuovo e avremmo avuto spazio per un parcheggio da destinare ad auto e pullman da ricavare nell’attuale pezzo di strada franosa. Per fare questo però è necessario programmare il futuro con un pizzico di immaginazione. I temporali come quello dello scorso 2 Novembre non sono più eventi eccezionali, ma rappresentano al contrario la nuova "normalità", normalità con la quale chi amministra deve imparare a confrontarsi".

Giuseppe Pino