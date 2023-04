Variante alla 439 Ripartono i lavori

CASTELNUOVO VALDICECINA

E’ uno dei cantieri più attesi (e dall’iter più contorto) in tutta la Valle, dopo il travagliato percorso che ha intrappolato la variante alla strada 439 in un vero e proprio dirupo, fra asfalti disciolti al sole come burro, cause in tribunale, esposti del sindaco e lavori che hanno gettato i tecnici nella disperazione. Atti mirati a riprendere il filo disperso del cantiere lungo quel nastro d’asfalto che deve ovviare, per sua natura, il traffico dal centro abitato di Castelnuovo Valdicecina, 2 km di strada piombati nel cuore di un casus belli che si trascina da oltre undici anni. E la svolta attesa da due lustri, e oltre, è a un passo decisivo. La conferma della ripresa dei lavori arriva dal presidente della provincia di Pisa Massimiliano Angori. Entro la metà di maggio, nelle prospettive lanciate dall’ente competente, la provincia, la variante è pronta a entrare nel vivo di lavori attesi da anni. Insomma, il cantiere dei ‘disastri’, spalancatosi sotto la guida provinciale di Andrea Pieroni, ora si avvicina al suo passaggio risolutivo. "La ditta incaricata sta svolgendo già alcuni sopralluoghi nell’area, tutti propedeutici all’avvio vero e proprio dei lavori – spiega Angori – provando a stilare un crono programma, ecco cosa possiamo dire: la ditta incaricata sta esaminando il cantiere, e si tratta di un accertamento che si configura come preparatorio ai lavori veri e propri. Le opere necessarie all’apertura della variante contano su un prezzo a base d’asta che vale 2 milioni e 350 mila euro. Ma c’è una questione che pesa".

Ossia i prezzi dei materiali alle stelle che stanno mettendo in ginocchio i cantieri, siano essi pubblici o privati. "Il caro prezzi non è un fattore secondario – spiega il presidente Angori – perché venga riconosciuto il rincaro stesso, rispetto ai listini prezzi pattuiti prima della crisi che ha sconvolto i mercati edilizi, abbiamo già interpellato la Regione". E quale sarà il corpo centrale dei lavori? "Il cuore pulsante dei cantieri riguarderà il consolidamento del corpo stradale e della sovrastruttura, oltre ai lavori per la regimazione idraulica".

