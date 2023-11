Variante 46, il dissesto. Le verifiche della Provincia

LARI

Intervento urgente per consentire la riapertura della Variante 46 di Lari entro il mese di novembre. È questo l’impegno assunto dal presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori dopo il sopralluogo nel paese del castello che il dirigente ha svolto per rendersi conto dei danni causati alla strada, martoriata e al centro di decennali polemiche, dalle piogge cadute la scorsa settimana. Danni causati dalle numerose frane in seguito alle quali la strada è stata chiusa causando disagi alla viabilità e di conseguenza alla cittadinanza.

"È nostro dovere lavorare strenuamente per difendere il nostro territorio – ha sottolineato Angori – non possiamo permettere che si disgreghi perché ci dà risorse e lavoro. Pensiamo alle produzioni agricole e alle strutture ricettive, ricchezze imprescindibili per la nostra economia". L’intervento prevederà la pulitura del manto stradale e il posizionamento di geoblocchi di contenimento con l’installazione di sensori con l’obiettivo di restituire in tempi rapidi la fruibilità e la percorribilità di questa importante arteria. Al sopralluogo era ovviamente presente il sindaco di Casciana Terme Lari Mirko Terreni con i tecnici che opra lavoreranno al ripristino della variante.

"Ringrazio il presidente Angori per il suo tempestivo intervento – ha detto Terreni – e per aver voluto rendersi conto di persona dei danni caudati dal maltempo. L’amministrazione comunale sarà al fianco della Provincia che sta lavorando in modo serrato per mettere in sicurezza la strada e consentirne la riapertura il prima possibile".

Sulla variante 46 di Lari da molti anni si susseguono voci, idee e progetti rimasti al momento incompiuti. I lavori di sistemazione della strada, da anni utilizzabile solo parzialmente (sollevando anche aspre polemiche), hanno già ricevuta conferma della copertura attraverso i fondi del Pnrr, l’intervento è stimato in 270mila euro, lavori che dopo i recenti eventi si fanno sempre più urgenti e irrinunciabili.

Giuseppe Pino