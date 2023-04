Vanni: "Lavoriamo tutti per il bene del territorio"

SANTA MARIA A MONTE

Tre le liste in corsa per guidare il Comune di Santa Maria a Monte nei prossimi cinque anni. Oltre alle due scaturite dalla divisione dell’attuale maggioranza, c’è la lista civica Fare Insieme che è sostenuta da Pd, Partito Repubblicano, Italia Viva, Azione, Sinistra Italiana e Sinistra Civica e candida a sindaco Patrizia Faraoni, segretaria dell’unione comunale del Partito Democratico. Tra i partiti che appoggiano questa coalizione c’è il Partito Repubblicano il cui coordinatore, a livello provinciale, è il santamariamontese Alberto Fausto Vanni.

"Come coordinatore del Partito Repubblicano – dice Vanni – mi preme lanciare un appello alle tre liste che sono in corsa per le elezioni Comunali a Santa Maria a Monte, Comune sotto 15mila abitanti. Un appello un po’ diverso dai soliti che si fanno in campagna elettorale. Mi rivolgo alle tre candidate alla carica di sindaco e ai candidati al consiglio comunale affinché dopo le elezioni, a prescindere di chi vince o perde, collaborino per il bene di Santa Maria a Monte. Tutti insieme lLavoriamo e collaboriamo per il bene di Santa Maria a Monte. Chiaramente nei rispettivi ruoli di maggioranza e opposizione, trovino dei punti in comune, degli argomenti su cui lavorare insieme e collaborare affinché Santa Maria a Monte diventi un borgo appetibile, non a discorsi e proclami, ma nella realtà. Come ce ne sono vicini a noi, tipo Vicopisano e Montecarlo di Lucca".