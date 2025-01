Vanni: "La giustizia sociale al centro del bilancio del 2025"

MONTOPOLI

"Un bilancio che ha un progetto ben preciso, mettere al centro le persone. Un bilancio giusto, dove il fulcro è la giustizia sociale. Ne sono un esempio l’innalzamento della soglia di esenzione dell’addizionale comunale dell’Irpef. In questo modo si intende espandere la platea degli esenti, applicando un aumento che incide in modo trascurabile sui redditi maggiori, mantenendo il principio di progressività dei tributi previsto dalla Costituzione. Oppure con l’aumento delle agevolazioni per la Tari. Ma anche l’introduzione delle cinque fasce Isee con adeguamento del costo dei servizi di mensa e trasporti. Un sistema di esenzione e contribuzione più equo in base alle fasce di redditto". Sono le parole della sindaca Linda Vanni (nella foto) dopo l’approvazione del bilancio da parte del consiglio comunale del 30 dicembre. "Gli obiettivi strategici per il 2025 sono l’aumento della raccolta differenziata e un miglioramento del servizio, potenziamento dei servizi digitali, conclusione dei lavori avviati e l’approvazione del piano strutturale, soltanto per citarne alcuni", ancora le parole di Vanni.

E poi le opere pubbliche. "Nel 2025 le risorse per la manutenzione straordinaria delle strade comunali saranno di 250mila euro, è previsto l’inizio della manutenzione straordinaria dell’immobile del palazzo della Cancelleria per 50mila euro, che diventerà sede dell’ufficio turistico, la conclusione dei lavori alla scuola di Marti, con la fine del secondo lotto che comprende i lavori per gli spazi della palestra e della mensa, e la riqualificazione del campino adiacente alla scuola per 180mila euro", ha concluso la sindaca di Montopoli che ha aperto l’ultimo consiglio del 2024 con un appello alla liberazione della giornalista Cecilia Sala arrestata in Iran.