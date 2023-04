Vandalo danneggia opera d’arte "E’ stato individuato e sarà denunciato"

PECCIOLI

Ogni violenza che viene compiuta contro un’opera d’arte è un gesto di attacco a una comunità. Perché l’arte è un bene collettivo, una gemma preziosa da custodire e non da sfregiare in maniera selvaggia. Il brutale attacco vandalico ha preso di mira l’installazione griffata Vittorio Corsini, esposta in via Carraia e inaugurata di recente insieme al Macca, il museo d’arte contemporanea a cielo aperto che racchiude 70 opere artistiche che costellano il territorio. Cosa è accaduto? Nello spazio che si trova a una manciata di passi dal Palazzo Senza Tempo, dove sono cullate le opere di Corsini, qualcuno è entrato in azione e, con vigore, ha distrutto una delle sedie che fanno parte dell’installazione. Con vigore, come detto, perché l’opera non è in legno ma è in bronzo: quindi il colpevole dell’atto vandalico ha dovuto impiegare una certa dose di forza per distruggere l’opera. La segnalazione è giunta in Comune e l’autore è stato individuato. "Il colpevole – spiega il Comune – verrà denunciato".

