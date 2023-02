Preso il vandalo che spaccò i vasi del Comune a Santa Croce

Operazione dei carabinieri

Pisa, 26 febbraio 2023 - I carabinieri della compagnia di San Miniato hanno denunciato, in stato di libertà, un uomo per danneggiamento. Sabato mattina davanti al Municipio di Santa Croce sull'Arno erano stati ritrovati quattro vasi in coccio quasi totalmente distrutti. L'immediata attività d'indagine condotta dai militari della locale stazione, che si avvalsa anche della visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza comunali e di alcune testimonianze, ha permesso di identificare un giovane e di contestargli il danneggiamento dei quattro vasi.