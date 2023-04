Vandalizzate automobili al bacino

Nei mesi è successo più di una volta. Anche nei giorni scorsi: tre veicoli lago di Roffia con vetri spaccati. Auto in sosta trovate dai proprietari che erano andati a passeggiare, o comunque a praticare attività sportiva, danneggiati per centinaia di euro. Qualcuno dei malcapitati nei giorni successivi, si apprende, c’è tornato anche in orari diversi per appostarsi e vedere se riusciva ad individuare i vandali (e forse ladri) che prendono di mira le macchine. da più parti, in questi mesi ha sottolineato la necessitò di una videosorveglianza adeguata da parte dell’amministrazione comunale. L’area del bacino decentrata dalle abitazioni, è molto frequentata non solo da chi pratica canoa o canottaggio, ma anche da cittadini che lasciano l’auto in sosta e poi fanno passeggio o corsa nell’anello che circonda lo specchio d’acqua.