Ladri e vandali all’Ipsia Pacinotti, si indaga sulle telecamere. Intanto sono riprese le lezioni

Pontedera, 6 marzo 2024 – L’attività scolastica all’Ipsia Pacinotti è ripresa regolarmente ieri mattina. Dopo l’interruzione di lunedì causata dall’irruzione dei ladri e dei vandali nella notte di domenica. "Si ringrazia il personale della scuola, e in particolare la squadra composta da alcuni docenti, tra cui l’ufficio tecnico, ed il personale ata, per l’azione di rapido ripristino dell’agibilità dei locali manomessi e per la gestione delle operazioni di rimozione dei detriti dai corridoi", si legge in una nota pubblicata sul sito dell’istituto superiore pontederese diretto dalla professoressa Maria Giovanna Missaggia.

Le indagini sono state avviate e proseguono a ritmo serrato da parte della polizia locale, in collaborazione con il commissariato di polizia. Si concentrano soprattutto sulla verifica della presenza di telecamere in zona (anche di privati) dalle quali poter eventualmente estrapolare le immagini di chi è entrato in piena notte nel Pacinotti e se ci sono persone che possono aver visto qualcosa e sono in grado di riferire. Al momento, comunque, non ci sono sviluppi.

Intanto , la presidente dell’Associazione italiana cultura classica Laura Marconcini, a nome del consiglio direttivo, "esprimer vicinanza alla dirigente Missaggia, che con tanta dedizione al suo ruolo, intelligenza organizzativa e ricchezza di strumenti culturali, da anni ha fatto della sua scuola il modello di un luogo di autentica formazione".

E in una nota Matteo Bagnoli e Franco Valleggi di Fratelli d’Italia chiedono "un intervento concreto per garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico". "Da tempo sollecitiamo l’installazione di telecamere di videosorveglianza nel Villaggio Scolastico come misura deterrente e preventiva contro atti illeciti", aggiungono Bagnoli e Valleggi.