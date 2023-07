Vandali nel parco pubblico, sassate contro una bacheca. Cecchini: "Sono preoccupata"

Capannoli (Pisa), 14 luglio 2023 – Il vetro di una bacheca nel parco di villa Baciocchi è stato letteralmente crivellato a colpi di pietra. Buchi che sembrano causati da scariche di proiettili da qualcuno che, evidentemente, ha espresso in questo modo la cattiveria che aveva dentro. Sì, perché non si può definire diversamente un atto del genere, come dice anche la sindaca Arianna Cecchini che con un post sulla sua pagina Facebook ha scritto: "C’è ancora da fare tanta strada. Ma perché?", pubblicando la foto del vetro preso a sassate e accanto un’altra immagine, con rifiuti ingombranti (valigie e borsoni) abbandonati intorno ai cestini dell’immondizia.

“Sono molto preoccupata per il comportamento di questi ragazzi – le parole della sindaca di Capannoli – Hanno spaccato il vetro di una bacheca che spiega come cresce un albero. Ecco, mi chiedo, perché questi ragazzi si comportano così? Lo fanno anche a casa loro? Dove sono i genitori? Noi, intendo come Comune, ce la stiamo mettendo tutta per coinvolgerli in progetti positivi e belli, per rieducarli. Proprio in questi giorni è iniziato un percorso di rieducazione per un ragazzo che aveva messo in pratica comportamenti sbagliati e sempre in questi giorni alcuni coetanei di chi, molto probabilmente, ha spaccato la bacheca, sono impegnati nel progetto ’Ci sto a fare fatica’. Stanno tinteggiando le panchine e le rastrelliere delle bici e proprio l’altro ieri mattina erano nel parco di villa Bacio cchi". " Mi sento dire che ci vogliono più controlli, telecamere – conclude la Cecchini – Se un vigile è in un parco non può essere in un altro e non possiamo mettere telecamere a ogni albero. Ci vuole educazione e la maggiore presenza delle famiglie".