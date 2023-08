Vandali nel sito archeologico Danni ingenti alla cartellonistica "I responsabili si costituiscano"

Mani vandaliche sono entrate in azione sabato scorso, dalle 23 alle 23.40 per la precisione, come hanno registrato gli occhi elettronici, nella zona dell’ipogeo Belvedere di Terricciola. Un’area dall’altro pregio archeologico che è stata quinta di un nuovo atto vandalico e nel mirino sono finiti nuovamente i pannelli informativi che illustrano il celebre ipogeoi di Tericciola. Due i pannelli completamente distrutti. A denunciare il fatto, il sindaco Mirko Bini in un post pubblicato ieri sulla sua pagina Facebook. "Sabato scorso, dalle 23 alle 23.40, è stato commesso un atto di vandalismo che ha distrutto i 2 pannelli informativi all’ipogeo del Belvedere. Le videocamere hanno registrato tutto e le immagini sono a disposizione dei carabinieri".

L’area, come detto, è videosorvegliata e il Comune di Terricciola ha presentato denuncia alle forze dell’ordine. Ma dal sindaco arriva un appello, affinché chi ha commesso l’atto vandalico possa essere preso da un moto di pentimento. "Il comune di Terricciola ha fatto denuncia - riprende il sindaco Bini - ma se qualcuno leggendo il mio post, si riconosce nell’autore di questa stupidaggine, e volesse dimostrare un po’ di maturità e pentimento tardivo, può prendere contatto con la polizia municipale di Terricciola o con la caserma dei carabinieri".

Della serie, c’è ancora tempo e margine per rimediare al danno arrecato a un luogo dalla grande importanza storica. Non è la prima volta che l’area entra nel mirino dei vandali: nel 2020, in piena pandemia, durante la notte di Halloween, un gruppetto, incastrato dalle telecamere, si era intrufolato nella zona dell’ipogeo e aveva arrecato danni alla cartellonistica.

Ilenia Pistolesi