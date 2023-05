Vandali imbrattano centro sportivo e circolo

Si sono scatenati nella tarda notte tra venerdì e sabato i vandali che hanno preso di mira la frazione del Romito, imbrattando con scritte spray il campo sportivo, il circolo Arci e non solo. Ieri mattina intorno alle 7 è stato il custode del campo sportivo a dare l’allarme. "Romito m…a" e "Romito v…..o" le scritte spruzzate con una bomboletta gialla ripetute nei tanti luoghi imbrattati. Sono state vandalizzate le telecamere, la cassetta postale, alcuni cartelli del bar e così via. La maggior parte delle scritte sono apparse al campo sportivo, al circolo Arci e sul cartello stradale della frazione, oltre che sopra una cabina elettrica in via Einstein, dove è stato lasciato anche un indizio. Sì, perché ieri è subito scattata la denuncia contro ignoti e le forze dell’ordine stanno provando a risalire ai colpevoli. "Oltretutto ci sono delle telecamere che potrebbero aver ripreso i protagonisti di questi gesti incivili – dice Simone Cappelli, presidente dell’Asd Il Romito –. Stamani (ieri mattina) siamo stati tutta la giornata a cercare di pulire e far andar via queste scritte anche perché sia il campo sportivo che il circolo sono luoghi di aggregazione e non potevamo presentarci con queste scritte vergognose. Alcune purtroppo non è semplice rimuoverle. Ma adesso attendiamo l’esito delle indagini, è stata una bravata ma è giusto denunciare queste cose".

Il movente ancora è incerto ma da alcuni indizi lasciati e dai luoghi presi di mira si ipotizza che la rabbia scaturita dai protagonisti del blitz notturno potrebbe essere legata ai campionati e tornei di calcetto a cui l’Asd Romito partecipa all’impianto sportivo della Bellaria. Infatti il circolo Arci Il Romito è lo sponsor sulle maglie della squadra rossoblu. In ogni caso nei prossimi giorni potrebbero emergere ulteriori dettagli di questa desolante vicenda.

l.b.