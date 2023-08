Vandali deturpano l'opera d'arte di Stefano Tonelli a Montescudaio

Sfregiata a Montescudaio una delle opere di arte pubblica dell’artista Stefano Tonelli. Ignoti hanno vergato un “disegnaccio“, per dirla con le parole dell’artista, in una delle opere che, dal Covid in poi, ha lasciato un marchio indelebile con il progetto “I volti in attesa di un sorriso“. Il percorso culturale di Tonelli ha conosciuto una parabola che ora si traduce in un nuovo percorso, “Dalla pandemia ai volti di un nuovo umanesimo“ in cui i volti della pandemia, in attesa di un sorriso, diventano nuove opere d’arte cesellate dove non ti aspetti, negli sportelli delle utenze delle case dove Tonelli ha voluto creare dei dipinti, ancora senza sorriso, "perché la mancanza dei volti senza sorriso sia memoria della pandemia e “degli strani giorni“, citando Battiato, che stiamo vivendo". Ma Tonelli ha voluto dare a queste opere che frugano nelle memorie di un dramma collettivo, un colore. Peccato che una o più mani vandaliche abbiano violato il senso dell’opera che è in costruzione a Montescudaio in una delle opere. "Non ho fatto denuncia - dice Tonelli - e non ho intenzione di farlo. In primis, lavorando a un’opera di arte pubblica e open air, capita, anche se non dovrebbe accadere, che l’opera stessa diventi oggetto di disegnacci o che sia troppo esposta"".Ma lo sfregio a un’opera di arte pubblica è l’attacco a una comunità che crede nell’arte e ne fa suo vessillo. ""Credo si tratti di un atto di stupidaggine, forse non compiuta da ragazzi. Ma non ho le prove per dirlo e, ripeto, non voglio sporgere denuncia contro quel disegnaccio che ha imbrattato la mia opera, che restaurerò". Restiamo Umani, diceva un’opera icona di Tonelli. "Adesso mi verrebbe da dire: Impariamo a restare umani, e pratichiamo la resistenza gentile contro ogni barbarie".

I.P.