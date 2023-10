Vandali allo sgambatoio. Sparso peperoncino e rotte le maniglie: "Atti intimidatori"

CASTELFRANCO

Lo sgambatoio preso di mira con atti vandalici e intimidatori. La polizia municipale di Castelfranco sta effettuando le indagini per cercare di risalire all’autore di questi gesti che arrecano danno all’intera collettività. In particolare, nel corso del tempo, sono state più volte rotte le maniglie dei cancelli di ingresso alle due aree recintate (una dedicata ai cani di taglia medio-piccola e l’altra a quelli di taglia grande), è stata danneggiata la fontanella e, nei giorni scorsi, qualcunio ha sparso polvere di peperoncino in tutta l’area di uno dei due recinti.

"Si stanno registrando atti intimidatori allo sgambatoio che frequentato da tanti cittadini castelfranchesi proprietari di cani e anche da persone che arrivano dai Comuni limitrofi – dice il vicesindaco Federico Grossi – Lo sgambatoio, oltre che per la sua finalità di area dove i cani possono correre liberamente e socializzare con altri simili, è diventato nel tempo anche un punto di ritrovo e di socializzazione per le persone. Negli anni non ci sono mai stati problemi e, sinceramente, questi atti vandalici o intimidatori li trovo particolarmente indegni e profondamente sbagliati perché vanno a sciupare un’opera realizzata dal Comune con i soldi della cittadinanza per la cittadinanza".

"La polizia municipale è stata informata di quanto accaduto di recente e sta analizzando tutti i dettagli utili per cercare di capire chi sono gli autori – conclude il vicesindaco Grossi – E’ stato necessario chiudere uno dei due recinti in attesa che, in pochi giorni, la polvere di peperoncino si disperda da sola con il vento o naturalmente e perda effetto".

