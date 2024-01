Vandali al distributore. La denuncia di Fdi

PONTEDERA

Distributore automatico vandalizzato. Sono le 23 di venerdì quando in via Palestro, nel cuore di Pontedera, "un malfattore vandalizza il distributore automatico, causando danni considerevoli. La spiacevole sorpresa è arrivata alle 1:15, quando il servizio di sorveglianza privata ha informato il proprietario dell’accaduto", denuncia Fratelli d’Italia. "Un tempo Pontedera era una città fiore all’occhiello per il commercio e per tutti coloro che volevano fare investimenti su questo settore, ma adesso la situazione è decisamente cambiata, la città sta cambiando. Via Palestro è nel centro della città, a poche centinaia di metri dal comune, come è possibile che avvenga ciò. Questa è l’ennesima dimostrazione che Pontedera non è una città sicura. Forse il sindaco invece di fare le sue passerelle politiche, con i reduci del vecchio Partito Democratico, potrebbe un minimo impegnarsi per cercare di risolvere il problema sicurezza. E’ necessario richiedere immediatamente l’operazione Strade Sicure".