"Vandali al cimitero? No, sono gatti"

"Riguardo alle notizie sugli ipotetici vandali al cimitero di Capannoli, sono ben lieta di informare i cittadini che nessun vandalo ha manomesso alcuna lampada votiva né vasi di fiori". Parla la sindaca di Capannoli, Arianna Cecchini che svela il mistero del cimitero e contemporaneamente replica alle polemiche innescate da Fratelli d’Italia sui presunti vandali che, a loro dire, danneggiavano le tombe invocando le telecamere mobili. Telecamere che la stessa sindaca, nei giorni scorsi, aveva dichiarato di dato il via libera per piazzarle tra le tombe per sorprendere gli intrusi.

E dopo l’analisi dei filmati ecco allora svelato il mistero per bocca della Cecchini: "Dalle telecamere apposte si vede chiaramente che i vandali che durante la notte si sono intrufolati nel cimitero sono dei gatti, che indisturbati scavano la terra e passeggiano sulle lapidi".

"Mi dispiace deludere le aspettative di alcuni soggetti politici che provano a strumentalizzare qualsiasi cosa, a danno dell’immagine del Comune e dei cittadini – commenta la Sindaca Arianna Cecchini – Avevamo ipotizzato che i danni fossero stati causati da qualche animale, ma non pensavano proprio a dei gatti".