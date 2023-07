Valdicecina, la crisi della sanità "Poco personale e troppo sfruttato Serve un forte appello al Governo"

di Ilenia Pistolesi

Il suo intervento al consiglio comunale aperto sulla sanità di venerdì scorso ha ricevuto applausi scroscianti bipartisan. L’assessore alla sanità del Comune di Pomarance Alessandra Siotto stila un’analisi dei problemi territoriali, partendo da un assunto: "per affrontare la situazione locale non si può prescindere da un ragionamento generale: alcuni problemi della crisi generale che la sanità sta attraversando sono comuni anche ad altre zone. Penso alle liste d’attesa o alle difficoltà telefoniche con il Cup, o ancora al fatto che per fare certi esami di laboratorio le persone debbano andare a Pisa".

Assessore, qual è lo stato dell’arte della mancanza di personale?

"In sanità oggi il problema è la carenza di personale, fatto che non è stato affrontato a tempo debito facendo adeguata programmazione e che dopo la pandemia è esploso: ora siamo a un punto di non ritorno. Dovunque manca il personale sanitario, soprattutto quello medico ma non solo (specialisti, fisioterapisti, ostetriche, infermieri, oss), e nella nostra zona sappiamo bene che il reclutamento delle figure è ancora più complesso: spesso i servizi restano scoperti anche per la mancanza del personale. Altra problematica sono le condizioni in cui il personale presente deve operare: carichi di lavoro, a fronte di personale insufficiente o di problemi di organizzazione, spesso troppo gravosi".

Quindi da dove ripartire?

"Su questo serve un appello forte al governo, alla regione e alla politica affinché si cambino le regole e le normative per la formazione e il reclutamento del personale, sulla base dei fabbisogni. Se non si fa adeguata programmazione dei fabbisogni il problema è destinato ad aggravarsi. E mi domando se aumentare il massimale dei medici di base a 1.800 pazienti (o addirittura a 2.500 come ipotizzato) o innalzare il pensionamento a 72 anni risolva il problema nel lungo periodo".

E per l’ospedale di Volterra?

"Deve essere imprescindibilmente garantita l’attività di emergenza urgenza con un livello di intensità di cure adeguato. Per l’ospedale, insieme al sistema che coinvolge Auxilium Vitae, Inail, territorio, deve essere individuata l’attività di elezione, chirurgica, diagnostica, specialistica che in questo ospedale può essere fatta a beneficio del sistema sanitario aziendale e regionale. Ma urge una domanda".

Prego.

" E’ conveniente, anche a livello economico, tagliare i servizi territoriali e ospedalieri capillari? Se tolgo la guardia medica, il cittadino chiamerà il 118 o andrà al pronto soccorso, usandoli impropriamente. Se una persona non è curata tempestivamente per la mancanza di servizi o di personale, dovrò ricoverarla o dovrò attivare l’ assistenza domiciliare. Questo non costa di più al sistema? Avere un’adeguata, capillare ed efficiente rete sanitaria, socio sanitaria e socio assistenziale territoriale è indispensabile".