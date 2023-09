Valdera capitale del ciclismo con la Coppa Sabatini e il Giro della Toscana

Peccioli, Pontedera e la tutta la Valdera si preparano a vivere due giorni di grande ciclismo. Mercoledì 13 e giovedì 14 settembre prossimi si correranno rispettivamente l’8° Giro della Toscana-Memorial Alfredo Martini con partenza e arrivo a Pontedera e la 71esima Coppa Sabatini-Gran Premio città di Peccioli con partenza ed arrivo a Peccioli. Le due corse di livello internazionale sono state presentate ieri sera nella cornice del parco delle piscine comunali di Peccioli alla presenza di tre campioni del mondo del ciclismo: Giuseppe Saronni (1982), Moreno Argentin (1986) e Maurizio Fondriest (1988) con i loro ricordi. "La Coppa Sabatini – ha esordito il sindaco di Peccioli, Renzo Macelloni – segue un percorso di crescita che stiamo affrontando su vari fronti a Peccioli. Quando abbiamo deciso di cambiare il modo di dare contributi alle associazioni, confermando ed implementando i fondi per questa manifestazione, i cittadini hanno capito. La Coppa Sabatini è un valore importante per il territorio, oltre che per il ciclismo. Negli ultimi anni inoltre abbiamo creato un’alchimia tra il turismo, lo sport e l’arte che sta dando risultati. Prima la Coppa Sabatini era l’unica occasione per portarci fuori dai nostri confini ed oggi, per fortuna, non è più la sola".

Anche Pontedera attende questa due giorni di corse. "Per i pecciolesi e per i pontederesi l’inizio della scuola è diventato più dolce con l’attesa di questi due giorni di grande ciclismo" ha detto il sindaco di Pontedera, Matteo Franconi. Quindi il percorso delle due classiche. Il circuito del Giro della Toscana sarà di poco meno di 192 km, è molto simile a quello dell’anno scorso ma "riserverà molte soprese, avviene in un momento della stagione particolare e le due salite del Serra si faranno sentire" ha spiegato Gianluca Merlini dell’Unione Ciclista Pecciolese. Stesso percorso dello scorso anno per la Coppa Sabatini di 191,5 km, la corsa nata nel 1952 in onore di Giuseppe Sabatini ciclista pecciolese prematuramente scomparso affronterà la salita di Montefoscoli, di Terricciola e quella di Peccioli. "Il territorio sarà protagonista insieme agli atleti, come si dice la corsa la fanno i corridori, ed è vero" così Merlini. Ci saranno 18 squadre, sette squadre UCI Word Tour (EF Education-Easypost, Jayco-AlUla, Astana-Qazaqstan, Ineos-Grenadiers, Uae-Emirates, Cofidis e la Intermarché- Circus-Wanty), sei squadre Professional e cinque squadre Continental. "Abbiamo raggiunto un parterre di atleti molto interessanti – il punto di Merlini – ci auguriamo che si diano battaglia e che possano offrire uno spettacolo degno di queste due grandi manifestazioni".

Luca Bongianni