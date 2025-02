Va in pensione Innocenti. Messo e gonfaloniere

CASTELFRANCOVa in pensione Maurizio Innocenti, messo e gonfaloniere del Comune di Castelfranco. Ieri ha salutato sindaco, amministratori e colleghi in sala consiliare. "Alla fine a Castelfranco posso dire di esserci stato bene, sia con i colleghi, che con gli amministratori che negli anni si sono susseguiti – le parole di Innocenti che ora avrà le giornate un po’ più libere e si dedicherà a sistemare casa, alla famiglia e alla sua grande passione, il gruppo Scout di Castelfranco che ha fondato oltre dieci anni fa e di cui è responsabile – Nel corso del tempo ho visto cambiare la macchina comunale. E’ aumentata la quantità di lavoro procapite e ho la sensazione che spesso le privatizzazioni fatte non abbiano avuto l’esito sperato in termini di risparmi e servizi erogati. Inoltre a peggiorare un po’ la situazione ha contribuito il blocco del turnover del personale". "A Innocenti, anche se abbiamo lavorato pochissimo insieme – ha detto il sindaco Mini – vanno i miei ringraziamenti a nome di tutto il Comune per i tanti anni di servizio prestato. Gli auguro ogni bene".