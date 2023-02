Usl: "Al lavoro sulla riforma dell’emergenza"

Come recepirà l’Usl nord ovest la riforma regionale dell’emergenza sanitaria? In una nota l’azienda rassicura i sindaci. "Come per le altre tematiche oggetto di riorganizzazione – scrivono – è in atto un percorso all’insegna della condivisione e della partecipazione con tutti i portatori d’interesse aziendali. Già lo scorso 7 febbraio è stato organizzato il primo incontro con il comitato di coordinamento per il trasporto sanitario di emergenza urgenza. A febbraio si sono svolti incontri nei singoli territori con la partecipazione dei responsabili di zona aziendali e dei componenti delle associazioni di volontariato e Croce Rossa". Ciò che emergerà dai tavoli sarà poi argomento di discussione con i sindaci. "L’attività in corso – concludono – si pone l’obiettivo di ridisegnare una sanità in grado di tenere conto delle mutate necessità dei cittadini e delle diverse esigenze dei singoli territori".