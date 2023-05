"Urgenti i lavori sull’argine del fiume Arno"

Alla luce delle fragilità e delle criticità evidenziate dalla drammatcia ondata di maltempo, il consigliere capogruppo di Per un’altra Santa Croce, Alessandro Lambertucci, ieri ha presentato una mozione ad hoc per impegnare il sindaco e la giunta a sollecitare la Regione Toscana, il Consorzio 4 Basso Valdarno e tutti gli altri organi ed enti competenti a fare tutto il necessario per mettere in sicurezza gli argini dell’Arno attraverso la totale pulizia delle arginature e la completa rimozione dell’isola di sabbia presente nel centro del fiume a Santa Croce. "Da ormai almeno dieci anni – dice Lambertucci – l’alveo dell’Arno e gli argini si presentano in totale abbandono con vegetazione e alberi d’alto fusto lasciati liberi di crescere rigogliosi e con un’isola di sabbia sul centro sulla quale è cresciuta altrettanta vegetazione e alberi d’alto fusto"