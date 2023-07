Uomo ubriaco minaccia compagna e maltratta il cane, arrestato a Pontedera

PONTEDERA

Ubriaco, minaccia la compagna, maltratta il cane e alla fine, ciliegina sulla torta di una nottata alcolica, se la prende anche con i poliziotti intervenuti su richiesta dei vicini. L’uomo, un cinquantaduenne italiano con numerose segnalazioni per ubriachezza e denunce per maltrattamento del proprio cane lupo di 4 mesi, è stato arrestato e ieri mattina è compraso davanti al giudice del tribunale di Pisa nell’udienza per direttissima. Al termine del rito, il giudice ha disposto la convalida dell’arresto e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il cinquantaduenne è stato rimesso in libertà e riportato a casa della compagna che ha deciso di riaccoglierlo.

Ma nella nottata l’uomo ha davvero messo a dura prova una serie di persone. Primi tra tutti la compagna e i vicini che, impauriti, hanno dato l’allarme al 112 che ha inviato sul posto una pattuglia della Squadra Volante del commissariato cittadino. I fatti sono accaduti in una zona periferica di Pontedera. Quando sono arrivati vicino all’abitazione i poliziotti hanno notato che il 52enne, già conosciuto, era in evidente stato di ebbrezza alcoolica. Dopo l’ennesima lite, la sua compagna l’ha buttato fuori di casa. Tornato dopo poco, ha iniziato a prendere a calci la porta e a minacciare e offendere la donna. Lo stesso ha fatto con gli agenti che alla fine sono riusciti a farlo salire in macchina insieme al cane per portarlo in commissariato. In auto ha iniziato a prendere a cazzotti e calci il divisorio interno. In ufficio l’uomo ha cercato di aggredire i poliziotti e alla fine c’è stato bisogno del ricovero al pronto soccorso, tramite intervento del 118, per farlo calmare.

Dimesso dopo due ore, ha trascorso la nottata in cella di sicurezza del commissariato in stato di arresto per i reati di resistenza, danneggiamento e maltrattamenti di animali. Dopo la visuta dei veterinari dell’Asl, il cucciolo è stato affidato a un canile.

g.n.