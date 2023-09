Uno squarcio nella spalletta Ponte sull’Usciana pericoloso "E non è più adeguato ai tempi"

SANTA MARIA A MONTE

L’ennesima sbandata di un’auto. E la spalletta del ponte sull’Usciana è ancora tenuta in piedi con una transenna e il nastro. Sono mesi che la ringhiera sul lato nord è in condizioni da far paura. Nel senso più letterario del termine perché basta che qualcuno, inavvertitamente, si appoggi a quel groviglio posticcio di ferri, transenne e nastri rischia di finire dentro il canale. E farsi male.

Parecchio male perché in quel punto il greto è caratterizzato da grossi massi. Negli ultimi anni sono state parecchie le sbandate di automobili, evidentemente guidate da gente distratta (diciamo così!) a finire contro il parapetto del ponte sull’Usciana in via Usciana, la strada che collega Ponticelli a Santa Maria a Monte e che, da quando è stato aperto il ponte sull’Arno tra Ponticelli e Capanne, è una delle vie più trafficate della provincia perché collega tutta la zona collinare fino a Bientina allo svincolo della FiPiLi.

Per questo motivo, forse, bisognerebbe che la Provincia intervenisse con una sistemazione strutturale del ponte costruendo a fianco della struttura una passerella leggera per il passaggio dei pedoni e delle biciclette. Il ponte, così come è, è pericoloso. Basta camminarci per pochi secondi per rendersene conto.

"La spalletta del ponte sull’Usciana è in quelle condizioni da diversi mesi, e non è la prima volta che viene spaccata – le parole della sindaca Manuela Del Grande – Ho sollecitato la Provincia a intervenire anche nel corso di una recente riunione alla presenza di altri sindaci. Ma, a parte questi importanti interventi di ripristino della sicurezza, ocorre che la Provincia progetti un intervento di adeguamento perché quel ponte non è più adatto ai carichi di traffico attuali".