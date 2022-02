E’ come se ognuno di noi gettasse un mese di stipendio tra slot e scommesse. Un esempio? Basta un’occhiata a San Miniato. Il monte spese vale mille e 71 euro l’anno pro capite, considerati gli abitanti ed esclusi minori e le persone ipoteticamente prive di redditto. Una enormità. La Caritas Diocesana ha aperto da tempo nella propria sede di San Miniato, uno sportello di ascolto, sostegno e orientamento per i giocatori patologici e per i loro familiari, grazie al supporto professionale della Cooperativa sociale Il Cammino, coordinatrice del Progetto "Game L-Over", piano di contrasto della Regione Toscana contro i rischi dell’azzardo.

Lo sportello ha ricevuto di recente anche il patrocinio del Comune di San Miniato. "L’indagine fa emergere dati impressionanti che è necessario saper interpretare – dice il sindaco Simone Giglioli -. Dobbiamo avere la consapevolezza di che cosa significano questi numeri, un segnale che le istituzioni devono raccogliere e i cittadini devono conoscere".

