Unità cinofile da soccorso. La certificazione regionale

Sabato 20 e domenica 21 gennaio nel cuore del centro cinofilo di addestramento K9 rescue & ComuniCane A.S.D. di Pontedera, si terrà la certificazione regionale per le unità cinofile da soccorso in superficie; durante l’evento, per il quale sono iscritti numerosi volontari, ci sarà quindi la possibilità di assistere alle modalità di intervento dei cinofili che verranno sottoposti a vari test sia nel centro sia all’interno del territorio comunale. La cinofilia da soccorso in Anpas vede la luce circa 15 anni fa grazie alla spinta motivazionale di alcuni volontari che hanno costituito i primi gruppi cinofili territoriali, coniugando la passione per i cani con quella del volontariato. Da allora le attività cinofile di Anpas sono cresciute, strutturandosi, in maniera esponenziale grazie al costante impegno dei volontari coinvolti ed al sostegno della direzione nazionale. Questo è il programma delle due giornate: il ritrovo è alle 6.30 al centro cinofilo, alle 7 il briefing, alle 7.30 circa è in programma l’inizio di ricerche all’interno del territorio comunale. Alle 15 le prove di obbedienza al centro cinofilo mentre alle 18.30 circa è previsto il termine dei lavori.