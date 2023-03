Un’enciclopedia di racconti assurdamente reali

BUTI

Domenica 5 marzo alle 17.30 al teatro Vittoria di Cascine di Buti inizia la stagione di prosa a cura di Dario Marconcini con lo spettacolo “Trucioli“, un progetto de Gli Omini, drammaturgia Giulia Zacchini con Francesco Rotelli e Luca Zacchini, prodotto da Teatro Metastasio di Prato in collaborazione con Gli Omini. "Solo ultimamente abbiamo cominciato a capire il ruolo che ci eravamo scelti nel mondo: essere gli stranieri, sconosciuti che passano e ascoltano, privi di giudizio, senza schemi e sciolti da ogni legame. Con questo ruolo, tra il santone e il barbone, abbiamo raccolto – spiegano gli Omini – in giro per l’Italia centinaia di pagine, di parole raccolte per strada. Un’enciclopedia d’incontri casuali, di racconti assurdamente reali, di lingue inconsuete. Trucioli. Scarti, frammenti sparsi, pezzetti leggeri che quando volano, lasciano polvere al proprio passaggio. Coi trucioli si accende il fuoco, si fa la carta. Trucioli. Minuscole scene di minuscoli personaggi, per ricostruire un’Italietta in miniatura, tutta abitata dai più piccoli". Due attori e una valanga di voci, storie, caratteri, in uno spazio che è una casa, una strada, un’intera città. Da qui passa chi spera solo che non tuoni e chi costruisce un deltaplano per andare sulla luna.