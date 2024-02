"Un’azione amministrativa troppo lenta"

Vincenzo Mastroianni spinge sull’accelleratore. E manda segnali impoprtanti al mondo conciario. "Qualsiasi ragionamento che possiamo fare su Ponte a Egola non può che concentrarsi sulla valorizzazione e sul sostegno del comparto produttivo conciario, che da ormai un secolo ha segnato e contraddistinto la storia sociale ed economica del nostro territorio – dice – affermandosi come uno dei principali distretti produttivi a livello regionale, sia per valore economico, ma anche per la sua propensione all’innovazione sia per la qualità del prodotto che per la qualità del processo produttivo, indirizzato sempre più alla tutela ed alla sostenibilità ambientale". Nelle tappe sul territorio per la campgna della priomarie, Mastroianni non lesina critiche all’amminiatrazione comunale in carica, guidata dal suo sfidante, il sindaco Simone Giglioli.

"La questione che maggiormente emerge è la valutazione degli effetti del rallentamento dell’azione amministrativa rispetto agli obiettivi programmatici che si era data – spiege –. Rallentamento che ha lasciato indietro il territorio non solo nella sua gestione ordinaria, nella manutenzione e valorizzazione del bene comune, ma anche e soprattutto nella sua capacità di adottare politiche capaci di adattarsi alla situazione mutevole che caratterizza questa fase storica". "Ci siamo accorti che il nostro tessuto sociale e produttivo si sta dimostrando poco resiliente – aggiunge – poco capace di affrontare il cambiamento in atto. Scelte non fatte nel recente passato, come anche decisioni rimandate o solo occasioni non colte, ci impongono con maggior forza la necessità di sviluppare una visione della San Miniato del futuro".

C. B.