Un’aula aperta a tutti Al circolo della Rotta una stanza per studiare

Un’aula studio all’interno di un circolo. Succede al Botteghino, il locale Arci della Rotta a Pontedera, dove a partire da questa settimana e in via sperimentale sarà attivata un’aula studio grazie alla collaborazione con il collettivo Rose Rosse. Un luogo dove per poter leggere, studiare e ripassare. Una risposta di frazione alla carenza di posti dove poter rimanere concentrati fino a tardi sui libri. Sarà aperta, almeno per il momento, tutti i giovedì e i venerdì con orario continuato dalle 10 di mattina fino a mezzanotte. A disposizione degli studenti e degli utenti in generale ci sono tavoli, sedie, una lavagna, una libreria, il wifi libero, ma anche fotocopiatrice e scanner. Un servizio che generalmente si trova nelle città universitarie, abituate alle necessità degli studenti. Posti del genere diventano invece una rarità se ci si sposta in provincia o addirittura nelle frazioni.

"Abbiamo voluto offrire una risposta – dicono dal circolo e dal collettivo – a tutti quei ragazzi che ci chiedevano un luogo in cui poter studiare. Quest’aula vuole essere un luogo in cui progettare insieme, non aperta solo a studenti ma a chiunque ne abbia necessità, nel rispetto delle persone che la utilizzano. Al circolo è possibile fare pausa non solo con un caffè, ma anche trovando persone con interessi in comune, capaci di sviluppare pomeriggi di eventi, discussioni e gruppi di lettura. Si possono inoltre portare strumenti musicali e trovare posto nello spazio esterno o nella sala a piano terra per esercitarsi ed allestiremo a breve una zona relax". L’altro fattore determinante per gli studenti è l’orario. Per adesso, in via sperimentale, l’aula sarà aperta due giorni alla settimana, a orario continuato dalle 10 di mattina e fino a mezzanotte.