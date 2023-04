Un’astensione in giunta Fattori critica il bilancio "Una scelta sofferta"

Senza dubbio si è incrinato un equilibrio. Con quali conseguenze, ci vorranno ancora settimane per capirlo. E’ certo che la mossa dell’assessore Marzia Fattori cambia alcuni scenari. Cos’è successo. Durante la riunione di giunta è stato messo al voto il rendiconto di gestione 2022, il documento con il quale si prende atto del bilancio passato, nel quale è emerso un avanzo 2,4 milioni di euro di parte corrente e 1,8 milioni di euro sulla parte degli investimenti. A questa votazione l’assessore ai lavori pubblici Marzia Fattori si è astenuta. Sul gesto, Fattori smorza i toni. "Mi sono astenuta e me ne assumo tutte le responsabilità - dichiara l’assessore -. Prima che si facciano illazioni e strumentalizzazioni sulle motivazioni che mi hanno portato a questa dolorosa presa di posizione, vorrei esprimere il mio punto di vista. Il mio non è voluto essere un voto contro nessuno, né contro il sindaco né contro l’amministrazione della quale faccio parte da ormai 7 anni". "La gestione 2022 ha prodotto un avanzo di amministrazione a mio parere elevato e, seppur riconoscendo il monitoraggio continuo che è stato fatto durante l’anno e l’importante lavoro di recupero dell’evasione che ci ha permesso di liberare risorse, è pur sempre in avanzo consistente - aggiunge – . La mia presa di posizione vuole essere propositiva in vista del prossimo bilancio di previsione affinché si mettano in campo tutte le azioni possibili per cercare di ridurre l’avanzo di amministrazione".

"Nel rendiconto di gestione si è dovuto tener conto del rincaro energetico dove, da 1 milione di euro di spesa degli anni precedenti si è passati a 2,4 milioni di euro e del recupero dell’evasione che ci ha permesso di sbloccare fondi per quasi 1,4 milioni di euro - spiega il sindaco Simone Giglioli -, soldi che, per prima cosa, ci consentiranno un intervento per la Rsa Del Campana-Guazzesi, mentre un’altra parte consistente dei soldi sarà reinvestita nei servizi per i cittadini. L’operato dell’amministrazione non è comunque messo in dubbio e gli obiettivi sono ancora condivisi da tutti i membri della giunta". Tuttavia il passo di Fattori pesa, specie se letto in ottica 2024 quando la maggioranza si presenterà alla prova delle urne. Qualcosa si sta muovendo e questo, forse, è un sgenale.

Carlo Baroni