Un’altra estate senza piscina Comune revoca lavori alla ditta "Mancato rispetto dei termini"

CASTELFRANCO

Un’altra estate senza piscina. Il Comune ha revocato l’affidamento dei lavori alla ditta esecutrice degli interventi di riqualificazione della piscina comunale di Castelfranco. Il cantiere dovrà essere affidato a una nuova impresa – con aggiornamento del progetto a causa dell’aumento dei costi – e così la fine dei lavori slitta a fine autunno.

"Nonostante l’amministrazione comunale abbia investito tutte le sue forze e risorse per riaprire la piscina nell’estate 2023, purtroppo, ravvisate gravi inadempienze contrattuali, abbiamo ritenuto di intervenire per vie legali – le parole del sindaco Gabriele Toti – Abbiamo sollecitato più volte la ditta, monitorando l’andamento del cantiere del secondo lotto di lavori, ma purtroppo ci siamo trovati costretti ad avviare una procedura di risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. Questo non vuol dire assolutamente abbandonare il progetto. Cercheremo infatti di riaffidare gli interventi di riqualificazione della piscina quanto prima. Continueremo a lavorare per perseguire l’obiettivo della riapertura rincorrendo i tempi. Chiaro è che le circostanze ci hanno messo in grave difficoltà e molto probabilmente non riusciremo ad inaugurare l’impianto sportivo per l’estate 2023 considerato che al momento i lavori sono fermi".

"Siamo amareggiati per la situazione dopo lo sforzo e l’impegno che abbiamo messo – afferma l’assessore allo sport Federico Grossi – Tuttavia, non crediamo abbia senso riaprire la piscina nei prossimi mesi per poi chiuderla nuovamente dopo l’estate perché realizzare l’ultimo lotto di lavori è indispensabile per completare il totale rinnovamento e per rispettare le tempistiche dei finanziamenti regionali e del Pnrr. Lavoriamo quindi per una riapertura definitiva. Inutile dire che siamo dispiaciuti di questo ennesimo posticipo consapevoli dell’importanza che la piscina ha per i nostri cittadini e per gli impegni chi ci siamo presi. Vigileremo costantemente, così come abbiamo fatto finora, affinché la nuova ditta rispetti alla lettera le regole contrattuali e la scadenza di fine lavori che sarà aggiornato a fine autunno 2023".

g.n.